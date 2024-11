Trotz Einladung: Weiser fehlt überraschend in Algeriens Aufgebot

Werder Bremens Mitchell Weiser muss weiterhin auf sein erstes Länderspiel warten. Für die anstehenden Länderspiele Algeriens wurde der 30-Jährige überraschend nicht von Trainer Vladimir Petkovic nominiert.

Auch in dieser Saison ist Weiser bei Werder absoluter Schlüsselspieler, ihm gelangen bereits fünf Scorer in neun Bundesligaspielen. Eigentlich galt die erstmalige Nominierung für Algeriens Nationalmannschaft als gesichert. „Wir hatten eine Einladung vom Verband für ihn erhalten, aus der man schließen konnte, dass es sich um die finale Nominierung handelt. Anscheinend war es aber nur der vorläufige Kader“, erklärt Bremens Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer gegenüber der ‚Deichstube‘. Nun ist das Debüt also doch vertagt, die Spiele gegen Äquatorialguinea und Liberia absolviert Algerien ohne Weiser.