Verletztenmisere: Arteta kündigt Transfers an

Der FC Arsenal möchte in diesem Transferfenster im Kader noch einmal nachlegen. Wie Trainer Mikel Arteta im Anschluss an den 2:1-Erfolg im Derby gegen Tottenham Hotspur ankündigte, will der Klub damit auf die jüngsten Verletzungen reagieren: „Wir werden uns auf jeden Fall auf dem Markt umsehen und wollen den Angriff verstärken. Wir haben zwei wichtige Spieler verloren, Bukayo Saka ist für drei Monate raus und Gabriel Jesus wird für längere Zeit ausfallen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Gunners zu Wochenbeginn mitteilten, hat sich Jesus einen Kreuzbandriss zugezogen. Der brasilianische Stürmer wird in dieser Saison nicht mehr für den Premier League-Klub auflaufen können. Saka laboriert an einer Oberschenkelverletzung und wird erst im März zurückerwartet. Die Londoner werben daher unter anderem um Bryan Mbeumo (25) vom FC Brentford. Unabhängig von den Offensivausfällen soll Sechser Martín Zubimendi (25/Real Sociedad San Sebastián) für festgeschriebene 60 Millionen Euro ins Emirates Stadium wechseln.