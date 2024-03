Fünf neue Teenager für den BVB?

Bilal El Khannouss (19/KRC Genk): Mit nur 19 Jahren ist El Khannouss schon der Strippenzieher im offensiven Mittelfeld des KRC Genk. Laut ‚Sky‘ hat der BVB das Juwel auf dem Zettel. El Khannouss liebäugelte zuletzt schon mit der Bundesliga, ist aber noch bis 2027 an Genk gebunden. Im Sommer könnte dennoch der nächste Karriereschritt anstehen. Sehr konkret sind die Gerüchte rund um den BVB aber bislang nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Désiré Doué (18/Stade Rennes): Was für El Khannouss gilt, kann auch Doué von sich behaupten. Der elegante Offensivmann spielt trotz junger Jahre schon eine Hauptrolle bei Rennes. Bereits im Winter hätten die Borussen gerne zugeschlagen, letztlich konnte man sich aber nicht einigen. Versäumtes könnte im Sommer nachgeholt werden. Doué ist jedenfalls eine der heißesten Aktien des vor Talenten übersprudelnden französischen Markts.

Lese-Tipp

BVB-Zukunft: Klartext von Schlotterbeck

Can Uzun (18/1. FC Nürnberg): Der DFB zog kürzlich gegen den türkischen Verband den Kürzeren. Uzuns Zukunft im Vereinsfußball wird wohl dennoch in Deutschland liegen. Neben Eintracht Frankfurt zeigt auch der BVB Interesse an dem Angreifer, der schon stolze zwölf Ligatreffer auf seinem Konto hat. Momentan haben aber wohl die Frankfurter leicht die Nase vorne im Rennen um Uzun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chido Obi (16/FC Arsenal): Im Vergleich zu oben genanntem Trio hat der dänische Angreifer zwar noch keine tiefergehende Erfahrung im Profibereich gesammelt, das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass Obi weniger Talent mitbringt. Dänischen Medien zufolge lockt der Bundesligist den Nachwuchsstürmer mit einer deutlichen Gehaltssteigerung. Denn in England ist das Geld, das ein Jugendspieler verdienen kann, durch die Verbandsstatuten begrenzt. Die Dortmunder haben an dieser Stelle freie Hand.

Senny Mayulu (17/Paris St. Germain): PSG hat mal wieder Probleme, einem hochtalentierten Eigengewächs eine vernünftige Perspektive aufzuzeigen. Mayulu saß zwar schon mehrfach bei den Profis auf der Bank, glaubt aber offensichtlich nicht so recht daran, dass er dauerhaft auf die entsprechende Spielzeit kommt. Dementsprechend macht er keinerlei Anstalten, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Nicht ausgeschlossen, dass der zentrale Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei in Dortmund landet.