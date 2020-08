Rieder verlässt Augsburg

Der FC Augsburg verabschiedet sich von Tim Rieder. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, verlässt der Defensivspezialist den Bundesligisten und schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an. In der abgelaufenen Spielzeit war der 26-Jährige an 1860 München ausgeliehen.

„Nach einigen Leihen in den vergangenen Jahren ist Tim mit einem festen Wechselwunsch auf uns zugekommen. Aufgrund der großen Konkurrenz in der Defensive konnten wir ihm aber keine regelmäßigen Einsätze zusichern. Wir wollten ihm deshalb keine Steine in den Weg legen und haben uns mit ihm und Kaiserslautern auf den Wechsel geeinigt“, erklärt FCA-Sportchef Stefan Reuter