DFB gibt Olympia-Kader bekannt

Am 22. Juli startet das olympische Fußballturnier in Tokio. Die deutsch Auswahl trifft in der Gruppenphase auf Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste. Stefan Kuntz, der sich kürzlich zum U21-Europameister krönte, nimmt ein 19-köpfiges Aufgebot mit nach Japan.

Der DFB-Kader

Tor: Florian Müller (VfB Stuttgart), Svend Brodersen (vereinslos, zuletzt St. Pauli), Luca Plogmann (Werder Bremen).

Abwehr: Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Josha Vagnoman (Hamburger SV).

Mittelfeld: Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), Eduard Löwen (VfL Bochum), Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Arne Maier (Hertha BSC), Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg).

Angriff: Max Kruse (1. FC Union Berlin), Marco Richter (FC Augsburg), Cedric Teuchert (Union Berlin).