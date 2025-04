Bayer-Neuzugang heute im Medizincheck

Ibrahim Maza (19) wird am heutigen Sonntag den Medizincheck bei Bayer Leverkusen absolvieren. Das berichtet die ‚Bild‘. Ist dieser erfolgreich, wird der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Zweitligist Hertha BSC kassiert mindestens zehn Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um Maza warben unter anderem auch der VfB Stuttgart, der AC Mailand und Manchester City. Der gebürtige Berliner und algerische Nationalspieler kommt in der laufenden Saison nach 33 Pflichtspielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Bei Bayer 04 will er an diese Quote anknüpfen. Womöglich als Nachfolger von Florian Wirtz (21), der Leverkusen in diesem Sommer verlassen könnte.