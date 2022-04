Norwich verlängert mit Trio um Pukki

Norwich City verlängert gleich drei Spielerverträge kurzfristig. Wie die Canaries bekanntgeben, wurden die Arbeitspapiere von Teemu Pukki (32), Todd Cantwell (24) und Matthew Dennis (20) um ein Jahr verlängert. „Die Verträge aller drei Spieler hätten im Sommer auslaufen sollen, aber in allen drei Verträgen wurde eine zusätzliche Einjahresoption aktiviert“, heißt es in der Mitteilung.

Zweitligist AFC Bournemouth behält nach Angaben von Norwich die vereinbarte Kaufoption für Mittelfeldspieler Cantwell, der seit Jahresbeginn an die Cherries verliehen ist. Mittelstürmer Pukki ist mit zehn Treffern in der Liga mit Abstand der wichtigste Offensivspieler beim Tabellenschlusslicht der Premier League.

