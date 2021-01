Köln-Präsident stellt Neuzugang in Aussicht

Der 1. FC Köln könnte auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden. „Vorstand und Geschäftsführung sind sich einig. Wir müssen alles tun, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür sind wir bereits einige finanzielle Risiken eingegangen. Wenn sich die Möglichkeit zu einem Transfer ergeben würde, der für uns Sinn macht und der uns sofort weiterhilft, werden die darüber sprechen“, erklärt Klubpräsident Werner Wolf im Interview mit der ‚Bild‘.

Ob Markus Gisdol noch das Cheftrainer-Amt bekleiden wird, wenn der potenzielle Neuzugang beim FC aufschlägt, ist unklar. Nach der 0:5-Niederlage gegen den SC Freiburg steht der 51-Jährige massiv in der Kritik. „Ich weiß, worauf Sie hinauswollen“, so Wolf auf die Frage, was passiere, wenn die Kölner auch das nächste Pflichtspiel hoch verlieren sollten, „doch es ist nicht sinnvoll, vor so einem Spiel in der Öffentlichkeit Personaldiskussionen zu führen. Es macht Sinn, die Situation richtig einzuordnen und zu bewerten – das tun Vorstand und Geschäftsführung gemeinsam. Wir alle arbeiten hart dafür, dass wir unser Ziel zusammen mit Markus Gisdol schaffen.“