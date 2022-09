Last Minute-Vorstoß: Chelsea vor Zakaria-Transfer

Gelingt dem FC Chelsea in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Verpflichtung von Denis Zakaria (25)? Wie der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano erfuhr, haben sich die Blues an Juventus Turin gewandt, um einen Transfer des ehemaligen Gladbachers zu verhandeln. Chelsea schwebe eine Leihe mit Kaufoption vor.

Die Gespräche befinden sich laut Romano noch im Anfangsstadium, müssen aber innerhalb kürzester Zeit forciert werden. Das Transferfenster in England schließt um Mitternacht. Eine Einigung darf also nicht lange auf sich warten lassen, sonst bleibt Zakaria in Turin.

Chelsea fahndet auf den letzten Metern noch nach einem zentralen Mittelfeldspieler. Ein Kandidat war zuletzt auch der Ivorer Ibrahim Sangaré von der PSV Eindhoven. Der 24-Jährige wird allerdings bei den Niederländern bleiben – ein Deal ist vom Tisch. Chelseas Plan B heißt ganz offensichtlich Zakaria.

Update (19:41 Uhr): Romano liefert noch nach, dass Zakaria den Schritt nach London sehr gerne machen würde. Der Spieler hoffe auf eine Einigung der beiden Vereine.

Update (19:45 Uhr): Und nochmal Romano: Chelsea und Juve sollen schon vor der Einigung stehen. Es scheint für Zakaria auf den letzten Metern wirklich an die Stamford Bridge zu gehen. Inzwischen bekam auch ‚The Athletic‘ von der Sache Wind und meldet, dass Zakaria auf dem Weg zum Medizincheck ist.