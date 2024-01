Ex-Freiburger Söyüncü nach Istanbul

Caglar Söyüncü wechselt zurück in die türkische Heimat. Der Innenverteidiger hat bei Fenerbahce einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Bei Atlético Madrid steht Söyüncü bis 2027 unter Vertrag. Erst im Juli war der 55-fache Nationalspieler von Leicester City nach Spanien gewechselt. In der Bundesliga war Söyüncü zwischen 2016 und 2018 für den SC Freiburg am Ball.

Über seinen Wechsel nach Istanbul sagt Söyüncü: „Sowohl der Verein als auch ich wollen Meisterschaften und Pokale gewinnen. Das ist es, was mich überhaupt erst hierher gebracht hat. Wir haben eine gute Mannschaft. […] Dies wird meine erste Erfahrung in der Süper Lig sein. Ich bin sehr gespannt darauf.“