CL-Auslosung: Bayern im Glück, Hammerlos für RB

Im Achtelfinale können Teams, die schon in der Gruppe gegeneinander gespielt haben, nicht erneut aufeinandertreffen. Auch Duelle zwischen Klubs aus demselben Land sind in der Runde der letzten 16 ausgeschlossen. Bayerns wahrscheinlichster Gegner ist mit 17,3 Prozent PSG. Die Quote, dass es für BVB nach Italien geht, liegt bei knapp 50 Prozent. Leipzig erhält zu 80 Prozent einen Gegner aus Spanien.