Burgstaller verlässt St. Pauli Richtung Wien

Guido Burgstaller verlässt den FC St. Pauli. Beim österreichischen Traditionsverein Rapid Wien unterschreibt der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag. Die Kiezkicker aus Hamburg erhalten dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 400.000 bis 500.000 Euro.

„Ich bin überglücklich endlich wieder zuhause und bei meinem Herzensverein zu sein. In den acht Jahren im Ausland konnte ich mich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln. All diese Erfahrungen will ich nun bei Rapid einbringen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir zurück auf die Erfolgsspur kehren und unsere Ziele erreichen“, so Burgstaller.

Der 33-Jährige stand zwischen 2011 und 2014 in 108 Pflichtspielen für Rapid auf dem Platz. Für St. Pauli traf er in der abgelaufenen Saison in 31 Zweitliga-Einsätzen 18 Mal und bereitete sieben weitere Tore direkt vor.