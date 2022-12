TSG: Geiger will verlängern

Dennis Geiger peilt eine weitere Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim an. „Wir sind in Gesprächen“, bestätigt der 24-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘, „ich fühle mich in Hoffenheim extrem wohl, das brauche ich nicht alle zwei Wochen zu wiederholen. Jeder, der hier enger mit mir zusammenarbeitet, weiß, mit wie viel Freude ich bei der Sache bin, wie viel Spaß mir das macht mit der Mannschaft und dem Staff.“ Am Ende der Saison läuft Geigers Vertrag aus.

Der Sechser setzt sich oder die TSG jedoch nicht unter Druck, die Verlängerung noch vor dem 1. Januar unter Dach und Fach zu bringen: „Ich habe da keinen Stress, und ich glaube, unser Manager Alexander Rosen auch nicht.“ Nach von Verletzungen geprägten Jahren ist Geiger froh, das in ihn gesteckte Vertrauen zurückzahlen zu können. „Früher war es immer mein Ziel, mal bei Bayern München, Dortmund oder sogar in der Premier League zu spielen und Titel zu holen“, sagt der Mittelfeldspieler, „aber wenn du so viele Rückschläge erleidest, bist du primär einfach froh, dass du dich so zurückgekämpft hast und überhaupt noch auf diesem Level Fußball spielen kannst.“

