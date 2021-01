Donnarumma: Milan fehlen drei Millionen

Bis der AC Mailand bei Gianluigi Donnarummas Vertragsverlängerung Vollzug melden kann, sind noch letzte Details beim künftigen Gehalt zu klären. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, liegen die Vorstellungen im Lager des 21-jährigen Torhüters bei zehn Millionen Euro jährlich. Die Rossoneri wollen maximal sieben Millionen Euro zahlen, mehr Spielraum nach oben existiert in Corona-Zeiten nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine große Hilfe ist die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate, die Milans Möglichkeiten erweitern. Das Team von Trainer Stefano Pioli hat als Tabellenführer der Serie A ausgezeichnete Chancen, in der kommenden Spielzeit in der Champions League an den Start zu gehen. Daher sollen spezielle Bonuszahlungen, die noch vor einem halben Jahr nicht im Bereich des Möglichen lagen, die Differenz von drei Millionen überbrücken.