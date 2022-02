Barça freut sich auf „El Killer“ | Zaniolo im Juve-Visier

Auba, „der Killer“

Der erst heute endgültig vollzogene Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang (32) war allein schon aus dramaturgischen Gründen der wohl aufsehenerregendste des vergangenen Deadline Days. Nun darf sich der FC Barcelona auf einen Stürmer mit stolzen 282 Karrieretoren freuen. „El Killer“ tauft die ‚Mundo Deportivo‘ den Ex-Dortmunder angesichts dieser Ausbeute. Für Aubameyang geht es jetzt darum, dem neuen Spitznamen gerecht zu werden und die Quote im Blaugrana-Trikot auszubauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allis Suche nach dem Glück

Neben Aubameyang zählte auch Dele Alli (25) zu den Protagonisten des vergangenen Montags. Die Story in der Kurzfassung: Der FC Everton einigt sich mit Tottenham Hotspur und dem Spieler, Newcastle United will dazwischenfunken, kommt aber zu spät. Für den seit knapp zwei Jahren stagnierenden Alli soll es jetzt an der Merseyside wieder bergauf gehen. „Ich will Fußball genießen“, zitiert ihn die ‚Sun‘, die auch wieder eine passend pointierte Schlagzeile parat hat: „HappAlli ever after“ – glücklich bis ans Lebensende. So ungefähr zumindest.

Zaniolo zur Alten Dame?

Nach der Transferperiode ist bekanntlich vor der Transferperiode. In Italien nehmen sie sich das artig zu Herzen und berichten schon jetzt über mögliche Sommer-Deals. Großes Thema heute in den Gazetten: Juventus Turin beschäftigt sich mit dem hochbegabten, aber leider allzu oft verletzten Nicolò Zaniolo (22) von der Ligarivalin AS Rom. „Der Fall Zaniolo kommt auf den Tisch“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und zitiert Roma-Sportdirektor Tiago Pinto: „Ich kann nicht garantieren, dass Zaniolo kommende Saison für uns spielt.“