Plötzlich Torjäger: Nmechas furioser Saisonstart

Phsysisch bringt Lukas Nmecha alles mit, was es braucht, um ein Topstürmer zu sein. Eine Körpergröße von 1,85 Metern gepaart mit einem muskulösen Körperbau, einen starken Antritt, eine hohe Endgeschwindigkeit.

Auf Junioren- und Amateurlevel konnte er diese Stärken bereits eindrucksvoll nutzen. 15 Mal in 16 Einsätzen traf er für die U19 von Manchester City, ganze 27 Mal in 35 Einsätzen für die U23. Diese Statistiken waren wohl mit der Grund, dass die Skyblues über diverse Leihen versuchten, Nmecha im Profibereich zu etablieren.

Mit bisher mäßigem Erfolg. Seine Torquote bei den Senioren liest sich ernüchternd. Preston North End: 44 Spiele, drei Tore. FC Middlesbrough: 13 Spiele, null Tore. VfL Wolfsburg: Zwölf Spiele, null Tore.

Anderlechts Torjäger

Mittlerweile ist Nmecha beim RSC Anderlecht angekommen – seinem vierten Leihverein. Und unter Trainer Vincent Kompany, mit dem der 21-Jährige bereits bei ManCity zusammenspielte, scheint der Stürmer einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht zu haben. In bisher sieben Pflichtspielen für die Belgier traf Nmecha viermal.

Auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft hat der gebürtige Hamburger plötzlich seinen Torriecher entdeckt. Seit September stand Nmecha viermal für die Mannschaft von Stefan Kuntz auf dem Platz. Beeindruckende fünf Tore konnte er in diesen Partien verbuchen.

Lob von Kompany

Da kommt es wenig überraschend, dass es Nmecha war, der Anderlecht am gestrigen Freitagabend mit einem Doppelpack zum 3:1-Auswärtssieg gegen KV Kortrijk schoss. Ist der 21-Jährige, dessen Vertrag sowohl beim RSC als auch bei ManCity zum Saisonende ausläuft, endlich vollends im Profibereich angekommen?

Trainer Kompany gab sich nach der Partie überraschend zurückhaltend. „Ich bin vorsichtig, was Aussagen über Lukas angeht. Er ist ein kompletter Stürmer, aber das war nicht sein bestes Spiel“, zitiert ‚Voetbalkrant‘ den RSC-Coach. Es sind Worte, die für zusätzliche Motivation sorgen sollen: „Er kann es noch besser und wenn er das umsetzt, wird allen bewusstwerden, was für ein Toptalent er wirklich ist.“ Schließlich bringt Nmecha vieles von dem mit, was ein Topstürmer braucht.