Nach Enthüllungen: DFB äußert sich zum Fall Moukoko

Youssoufa Moukoko wird weiterhin für die deutsche U21-Nationalmannschaft spielen. Das erklärte der DFB auf Nachfrage der ‚Bild‘: „Bevor Youssoufa Moukoko im September 2017 für die Deutsche U16 Nationalmannschaft debütierte, gab es öffentlich geäußerte Zweifel an seinem bekannten Geburtsdatum. Der DFB hat deshalb eng mit den zuständigen Hamburger Behörden zusammengearbeitet. Als eine vom Hamburger Standesamt beglaubigte Geburtsurkunde vorgelegt wurde, wurde er für Deutschland eingesetzt. Der DFB hatte keinen Anlass, die Arbeit deutscher Behörden in Zweifel zu ziehen.“

Am gestrigen Freitag wurde bekannt, dass in einer ‚Pro7‘-Dokumentation, die am Sonntag (19:05 Uhr) ausgestrahlt wird, neue Erkenntnisse zum Alter des Angreifers offengelegt werden sollen. Demzufolge soll Moukoko bereits 24 Jahre und damit vier Jahre älter sein, als in seiner Geburtsurkunde vermerkt. Für die deutsche U21-Nationalelf läuft der Mittelstürmer, der aktuell von Borussia Dortmund an OGC Nizza verliehen ist, seit drei Jahren auf und erzielte in 15 Einsätzen 13 Treffer.