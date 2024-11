Stürmernot in Stuttgart: Spur führt nach Lyon

Als Vizemeister in die Saison gestartet kann der VfB Stuttgart die hohen Erwartungen aktuell nicht erfüllen. Spielerisch erinnert vieles an die teils berauschende vergangene Spielzeit, doch die Ergebnisse lassen zu wünschen übrig. Die Schwaben rangieren in der Bundesliga auf Tabellenplatz neun, in der Champions League sind sie lediglich 27. und damit akut vom Ausscheiden bedroht.

Zur absoluten Unzeit gesellen sich daher jetzt auch noch große Verletzungsprobleme hinzu. Mit Deniz Undav (28), der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und mindestens bis zum Jahresende ausfallen wird und El Bilal Touré (23), der mit einem Mittelfußbruch noch länger nicht zur Verfügung steht, fallen zwei wichtige Optionen in der Offensive weg. Die Sturmmitte ist beim VfB nur noch sehr dünn besetzt – hier besteht Handlungsbedarf.

Mögliche Leihoptionen werden sondiert

„Es gibt keinen Grund drumherum zu reden, die Ausfälle von Deniz und El Bilal sind ein harter Schlag. Entscheidend aber ist, wie wir damit umgehen", stellte Fabian Wohlgemuth kürzlich klar. Dabei schloss der Sportvorstand der Stuttgarter Transfers bewusst nicht aus. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das Anforderungsprofil dabei eindeutig: Der VfB sucht einen Stürmer, der sofort weiterhilft und trotzdem bezahlbar ist. Eine Leihe sei die wahrscheinlichste Option. Dem Bezahlsender zufolge beschäftigt sich der Bundesligist mit Gift Orban von Olympique Lyon.

Der französische Traditionsklub ist finanziell stark angeschlagen und muss daher Einnahmen generieren respektive Kosten senken und wäre somit wohl auch einer Leihe gegenüber nicht abgeneigt. Der 22-jährige Nigerianer befindet sich auf dem Radar des VfB, steht auf der Wunschliste aber zumindest nicht ganz oben. Auch Mathys Tel (19) bleibt laut ‚Sky‘ weiter ein Thema. Sollte sich andeuten, dass eine Leihe realisierbar wäre, wären die Schwaben interessiert.

Interne Lösung weiterhin Thema

Wohlgemuth denkt allerdings auch weiter zweigleisig und sucht wie angekündigt nach „Lösungsansätzen auf verschiedenen Ebenen“. Parallel zum Scouting potenzieller Neuzugänge wird auch weiter der Ansatz verfolgt, „aus dem eigenen Bereich Spieler in neue Verantwortung zu bringen“. Ob der VfB im Winter nochmal aktiv wird, ist laut ‚Sky‘ daher noch nicht entschieden.

Intern könnten die Vakanzen vor allem von Nick Woltemade (22) aufgefangen werden, der sich in den vergangenen Wochen für mehr Einsatzzeiten empfohlen hat. Auch Justin Diehl (19) und VfB-Toptalent Jarzinho Malanga (18) sollen Chancen erhalten, sich zu zeigen. Alle drei sind aktuell nicht für die Champions League spielberechtigt. Beim Einzug in die Playoff-Runde könnten sie aber nachnominiert werden. Das gilt auch für mögliche Neuzugänge.