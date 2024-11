Auch Stuttgart an Bayerns Tel dran

Das Potenzial von Mathys Tel steht außer Frage. Wenig verwunderlich sind diverse Vereine an einer Winter-Leihe des französischen Angreifers interessiert, darunter Borussia Mönchengladbach, der SV Werder Bremen und der FC Augsburg aus der Bundesliga sowie Nottingham Forest von der Insel.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ streckt ein weiterer deutscher Vertreter die Fühler nach Tel aus. Demzufolge würde der VfB Stuttgart das 19-jährige Juwel gerne im Winter ausleihen, sollten die Rahmenbedingungen passen. Schon im zurückliegenden Sommer sei der Vizemeister am Rechtsfuß dran gewesen.

Fakt ist: Mit seinen jetzigen Einsatzzeiten kann Tel, der bis 2029 an der Säbener Straße unter Vertrag steht, nicht zufrieden sein. Entsprechend bietet sich ein Gastspiel bei einem anderen Verein an. Und beim VfB könnte er im Januar potenziell noch für zwei Partien in der Champions League zum Einsatz kommen.

Fraglich bleibt, ob Tel selbst einem Leihgeschäft zustimmen würde. Zuletzt war zu vernehmen, dass der Youngster seine Zelte in München eigentlich nicht abbrechen möchte, während die Klubverantwortlichen einer vorübergehenden Luftveränderung offen gegenüberstehen sollen.