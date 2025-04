25-Millionen-Angebot für Sané enthüllt

Al Ittihad hat Leroy Sané (29) ein Nettojahresgehalt von 25 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Allerdings ließ sich der Offensivspieler des FC Bayern nicht von einer Zusammenarbeit überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen verlängert Sané seinen auslaufenden Kontrakt an der Säbener Straße. Bis 2028, so ist zu vernehmen, bindet sich der DFB-Akteur an die Münchner. Die Rede ist von einer Verlängerung zu deutlich geringeren Bezügen: Ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni soll der Linksfuß künftig einstreichen.