Einigung über Santamaria-Transfer

Baptiste Santamaria steht vor einer Rückkehr in die Ligue 1. Wie ‚France 2‘ und ‚Le Parisien‘ übereinstimmend berichten, hat sich der SC Freiburg mit Stade Rennes auf eine Ablöse geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

14 Millionen Euro standen zuletzt im Raum, FT hatte schon vergangene Woche exklusiv von einem Angebot aus Rennes berichtet.

Im Sommer 2020 hatte Freiburg Santamaria für die vereinsinterne Rekordablöse von zehn Millionen Euro vom SCO Angers losgeeist. In der Bundesliga gab der 25-Jährige eine gute Figur ab, nun geht es aber wieder zurück in die Heimat. Letzte Details sind noch zu klären, doch schon in den kommenden Stunden wird Santamaria in Rennes erwartet.