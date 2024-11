M‘gladbach: Itakura im Winter weg?

Ko Itakura gehört bei Borussia Mönchengladbach zu den Dauerbrennern. In der aktuellen Saison verpasste der Innenverteidiger noch keine einzige Spielminute, sondern stand in allen elf Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Feld. Dabei zeigte der Japaner in einer sonst enttäuschenden Gladbacher Mannschaft über weiter Strecken gute Leistungen.

Entsprechend beschäftigt sich laut ‚Tuttomercatoweb‘ weiterhin die SSC Neapel mit dem 27-jährigen Defensivmann, der noch bis 2026 vertraglich an die Borussia gebunden ist. Derzeit eruiere man am Vesuv einen konkreten Vorstoß für den Winter-Transfermarkt.

Schon im Sommer sei der italienische Spitzenklub an Itakura dran gewesen. Der Bundesligist stellte sich jedoch quer und schloss einen Transfer kategorisch aus. Die PSV Eindhoven ist Berichten zufolge sogar mit einem 15 Millionen Euro teuren Angebot abgeblitzt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Fohlen nun von einem Verkauf überzeugen lassen.