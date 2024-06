Braunschweig verlängert mit Krauße

Eintracht Braunschweig hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Robin Krauße um ein Jahr bis 2025 plus Option auf eine weitere Saison verlängert. Krauße spielt seit Sommer 2021 bei den Blau-Gelben. In der abgelaufenen Saison absolvierte er als Stammspieler 26 von 34 möglichen Partien. „Mit seiner leidenschaftlichen Spielweise passt er hervorragend zur Eintracht und kennt den Verein nach drei gemeinsamen Jahren bestens“, so Sportdirektor Benjamin Kessel, „als einer der erfahrenen Spieler soll er sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen.“

Auch Krauße selbst zeigt sich erfreut, weiter das Trikot der Eintracht tragen zu dürfen: „Ich bin unglaublich glücklich, meinen Vertrag bei der Eintracht verlängert zu haben und die Chance zu bekommen, hier weiter Fußball zu spielen. Ich werde versuchen, auch in Zukunft voranzugehen und dem Team zu helfen, insbesondere den jungen Spielern.“