Bericht: Überraschender Bundesliga-Favorit bei McAtee

Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart – vier Teams, die in diesem Jahr in der Champions League spielen und durchaus ambitioniert sind, das auch in den kommenden Spielzeiten zu tun. Die vier Bundesligisten eint das Interesse an James McAtee von Manchester City, der bei den Skyblues unzufrieden mit seinen Spielzeiten ist und nach einem Ausweg sucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der Plattform ‚Talksport‘ zufolge scheint allerdings jetzt ein fünfter Verein aus der Bundesliga die Favoritenrolle im Poker um den 22-Jährigen eingenommen zu haben. Demnach handelt es sich dabei um den FSV Mainz 05, der aktuell eine famose Hinrunde spielt und auf Rang fünf steht.

Leihe scheint realistisch

Im Raum stand auch beim BVB schon eine Leihe, das scheint auch für die Rheinhessen ein realistisches Szenario. In Manchester setzt Pep Guardiola nur selten auf den englischen U21-Nationalspieler, der in Liga und Champions League kumuliert auf sieben Einsätze als Joker kommt. Selbst Guardiola hatte zuletzt festgestellt, dass der Mittelfeld-Allrounder mehr Minuten verdiene.