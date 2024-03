Real Madrid: Freude über Alonso-Entschluss

Bei Real Madrid hat man die Entscheidung von Xabi Alonso, auch in der nächsten Saison Bayer Leverkusen zu coachen, mit Freude zur Kenntnis genommen. Das berichtet das spanische Onlineportal ‚Relevo‘. Denn wie er es auch bei seinen anderen Ex-Vereinen aus München und Liverpool war, ist Alonso in Madrid ebenfalls ein Thema für die Trainerbank – allerdings nicht für die kommende Saison.

Vorerst steht bei den Königlichen weiterhin Carlo Ancelotti an der Seitenlinie. Der Italiener verlängerte vor drei Monaten seinen Vertrag bis 2026. In Madrid spekulieren sie nun, dass im Anschluss – oder je nach sportlichem Verlauf schon 2025 – Alonso auf Ancelotti folgen könnte. Der 42-jährige Baske ist die favorisierte Zukunftslösung von Präsident Florentino Pérez und Co.