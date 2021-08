Celtic bedient sich bei den Spurs

Celtic Glasgow hat sich auf den letzten Drücker noch einen Neuzugang für die Defensive gesichert. Innenverteidiger Cameron Carter-Vickers wechselt auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zu den Schotten.

Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Für den 23-jährigen US-Amerikaner ist es bereits die siebte Leihe seit 2017. Bei den Profis kam das Eigengewächs der Londoner insgesamt nur fünfmal zum Einsatz.

Cameron Carter-Vickers has joined Celtic on loan for the rest of the 2021/22 season.



All the best, @cameroncv2 👍