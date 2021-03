Union: Friedrich mit Ausstiegsklausel

Der von Bayer Leverkusen umworbene Marvin Friedrich verfügt offenbar über eine Ausstiegsklausel. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kann der 25-jährige Innenverteidiger im Sommer für eine festgeschriebene, aber nicht genau bezifferte Ablöse wechseln, die das coronabedingte Defizit (7,5 Millionen Euro) von Union Berlin fast ausgleichen würde.

Bis 2022 ist Friedrich noch an die Eisernen gebunden. Will der Verein keinen ablösefreien Abgang in rund eineinhalb Jahren riskieren, muss im Sommer gehandelt werden. Sollte Bayer oder ein anderer Klub die Klausel ziehen, wäre man in Köpenick aber ohnehin machtlos.