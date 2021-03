Unions Friedrich ein Kandidat in Leverkusen

Mit 26 Gegentoren stellt Union Berlin aktuell die drittbeste Defensive der Bundesliga. Garant der Berliner Stabilität ist Abwehrchef Marvin Friedrich. Der 25-jährige Ex-Schalker hat sich mit Abgeklärtheit, resolutem Zweikampfverhalten und herausragendem Kopfballspiel bereits in das Blickfeld von Bundestrainer Joachim Löw gespielt.

Doch nicht nur beim DFB hat man Friedrichs famose Entwicklung registriert. Bayer Leverkusen zeigt einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge Interesse am 1,92-Mann, dessen Schwester Melissa bereits für Bayers Frauenmannschaft aufläuft. Streifen ab Sommer beide Geschwister das Trikot der Werkself über?

Bedarf vorhanden

Die Chancen auf Friedrichs Wechsel ins Rheinland könnten jedenfalls schlechter stehen: Leverkusen hat Bedarf, denn Tin Jedvaj (25) und Aleksandar Dragovic (30) dürfen sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Edmond Tapsoba (22) verlängerte jüngst zwar seinen Vertrag bis 2026, ruft aber bereits internationale Großklubs auf den Plan.

Friedrich wiederum besitzt in Berlin Köpenick nur noch einen Vertrag bis 2022, entsprechend könnte Union lediglich im kommenden Sommer noch eine angemessene Ablöse akquirieren. So ergibt ein Transfer unters Bayerkreuz, der sich als logischer nächste Karriereschritt bezeichnen lässt, in mehrfacher Hinsicht Sinn.