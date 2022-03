Bayern an drei Ajax-Stars dran?

Ryan Gravenberch

Am konkretesten scheint das Bayern-Interesse am auch andernorts begehrten Gravenberch zu sein. Dem spielstarken und dynamischen Mittelfeldspieler soll bereits ein Gehaltsvorschlag unterbreitet worden sein. Zudem traf sich Vorstandsboss Oliver Kahn laut Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt mit Gravenberchs Berater Mino Raiola.

Gravenberch kann sich ein Engagement in München dem Vernehmen nach bestens vorstellen. Zuletzt gab er an, „bereit“ für den Schritt ins Ausland zu sein. Sein Vertrag läuft 2023 aus, ablösefrei will der 19-Jährige seinen Ausbildungsklub nicht verlassen. Ajax fordert laut dem ‚Telegraaf‘ 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse. Der ‚tz‘ zufolge ist diese Summe dem FCB noch zu hoch.

Noussair Mazraoui

Die ‚Bild‘ legt nahe, dass es beim Treffen zwischen Kahn und Raiola auch um Mazraoui ging. Der offensivfreudige Rechtsverteidiger ist am Saisonende ablösefrei zu haben und somit besonders interessant – nicht nur für die Bayern, die schon länger Interesse haben sollen.

Münchens Hauptkonkurrent Borussia Dortmund wirbt schon seit Wochen intensiv um Mazraoui. Auch der AC Mailand würde den 24-jährigen Marokkaner gerne an Bord holen. Außerdem hat Raiola laut der ‚Sport‘ einen Mazraoui-Wechsel zum FC Barcelona im Sinn – dafür sollen es die Katalanen leichter haben, Erling Haaland zu bekommen.

Antony

Die ‚Bild‘ wärmt am heutigen Freitag ein altes Gerücht um Antony auf. Schon Ende des vergangenen Jahres wurde der Brasilianer als Bayern-Kandidat für die offensiven Außenbahnen gehandelt. Damals als potenzieller Ersatz für Kingsley Coman, nun als solcher für Serge Gnabry. Die Verhandlungen mit dem Nationalspieler über eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus stocken bekanntlich.

Antony ist ein wendiger, spektakulärer und trickreicher Flügelstürmer, der seine Klasse zuletzt mehrfach in der Champions League unter Beweis stellte (zwei Tore, vier Assists). Problem: Der Linksfuß ist noch bis 2025 an Ajax gebunden und damit wohl der teuerste der drei Kandidaten. Und: Zuletzt liebäugelte Antony eher mit Engagements in England und Spanien statt mit der Bundesliga. Berater Junior Pedroso sagt zum Bayern-Gerücht gegenüber ‚Sport1‘: „Davon wissen wir nichts. Niemand vom FC Bayern ist auf mich oder meine Partner zugekommen, um über Antony zu sprechen.“