Bundesliga Fehlanzeige: Antony nennt seine Wunschziele

Mit wettbewerbsübergreifend elf Toren und neun Vorlagen zählt Antony bei Ajax Amsterdam zu den großen Gewinnern des bisherigen Saisonverlaufs. Auch Borussia Dortmund bekam im Herbst die enorme Spielfreude des Brasilianers zu spüren – in beiden Champions League-Gruppenspielen führte Antony die BVB-Abwehr regelrecht vor.

Klar, dass so einem Spieler eine rosige Zukunft bevorsteht. Der 21-jährige Flügelflitzer macht sich schon so seine Gedanken, wie er im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung ‚De Telegraaf‘ einräumt. „Natürlich denke ich manchmal darüber nach, wohin ich in der Zukunft wechseln werde“, sagt Antony und nennt in diesem Zug seine Präferenzen.

„Die Premier League und La Liga sind die Wettbewerbe, die ich am meisten mag“, fügt er an, „wenn die Zeit reif ist, hoffe ich dort zu spielen.“ Von der Bundesliga ist keine Rede. Aber das hat eben auch seine Gründe: Hierzulande wird sich maximal Bayern München einen solchen Spieler leisten können, ist auf den offensiven Flügelpositionen aber bestens aufgestellt.

Wechsel schon im Sommer?

Es läuft bei Antony also alles auf England oder Spanien hinaus. „Ajax ist der Ort, an dem ich mich wohlfühle“, sagt er diplomatisch. Das wird aber nichts zur Sache tun, wenn im Sommer die ganz großen Klubs anklopfen. Dann könnte die Zeit in Amsterdam trotz eines Vertrags bis 2025 beendet sein.