Werder: Friedls Wunsch an Schmid

Romano Schmid könnte Werder Bremen noch in diesem Transferfenster verlassen, der Mittelfeldspieler wird von einigen Premier League-Klubs umworben. Am Rande des Trainingslagers der Bremer äußerte sich Abwehrchef und Kapitän Marco Friedl zu einem möglichen Abgang des Österreichers: „Fakt ist, dass ich mir – und da spreche ich für die ganze Mannschaft – sehr wünsche, dass er hierbleibt.“

Friedl ist sich allerdings der Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts bewusst. „Im Fußball geht es oft schnell, es kann viel passieren“, fügt der 27-Jährige an. Sollte Schmid den Verein tatsächlich noch verlassen, könnten die Norddeutschen finanziell ordentlich profitieren – zuletzt wurden mögliche Ablösen in Höhen von 15 bis 20 Millionen Euro gehandelt. In der vergangenen Saison zählte der 25-Jährige zum unangefochtenen Stammpersonal und lief in insgesamt 35 Pflichtspielen (fünf Tore, sechs Vorlagen) auf.