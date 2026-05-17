Premier League
United verabschiedet Malacia
1 min.
@Maxppp
Die Karriere von Tyrell Malacia wird nicht im Old Trafford fortgesetzt. Manchester United gibt bekannt, dass der auslaufende Vertrag des 26-jährigen Niederländers nicht verlängert wird und er den Verein im Sommer verlässt.
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Manchester United @ManUtd – 17:33
United can confirm that @TyrellMalaciia will leave the club upon the expiry of his contract in the summer.Bei X ansehen
Thank you for your commitment, Ty, and best of luck for the future 👊
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Seit seinem Wechsel 2022 von Feyenoord Rotterdam zu den Red Devils absolvierte der Linksverteidiger lediglich 49 Pflichtspiele. Zahlreiche Verletzungen warfen den Profi während seiner Zeit in Manchester immer wieder aus der Bahn, nun muss sich Malacia nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.
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