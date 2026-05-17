United verabschiedet Malacia

Die Karriere von Tyrell Malacia wird nicht im Old Trafford fortgesetzt. Manchester United gibt bekannt, dass der auslaufende Vertrag des 26-jährigen Niederländers nicht verlängert wird und er den Verein im Sommer verlässt.

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Seit seinem Wechsel 2022 von Feyenoord Rotterdam zu den Red Devils absolvierte der Linksverteidiger lediglich 49 Pflichtspiele. Zahlreiche Verletzungen warfen den Profi während seiner Zeit in Manchester immer wieder aus der Bahn, nun muss sich Malacia nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.