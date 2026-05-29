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HSV: Vieiras Worte an Polzin

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Fabio Vieira muss den Platz verlassen @Maxppp

Kreativspieler Fábio Vieira (25) hat vor kurzem das Gespräch mit Merlin Polzin gesucht. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sagt der HSV-Cheftrainer: „Er hat sich sehr wertschätzend über das von Anfang an vorhandene Vertrauensverhältnis geäußert.“ Zudem habe Vieira „persönliche Worte gefunden, die ihm für Loic (Favé, Co-Trainer, Anm. d. Red.) und mich auf dem Herzen lagen“.

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Polzin führt aus: „Kein Spieler hat beim HSV in den vergangenen Jahren so den Unterschied ausgemacht wie er.“ Nur logisch also, dass die Rothosen den Leihspieler gerne in den eigenen Reihen halten würden. Aktuell laufen die Verhandlungen mit dem FC Arsenal, die Kaufoption über 22 Millionen Euro ist dem Bundesligisten schlicht zu teuer. „Ich habe Fábio versichert, dass wir alles versuchen werden, wenn sich eine realistisch umsetzbare Möglichkeit bietet“, so Polzin.

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