Poreba bleibt Elversberg erhalten

Lukasz Poreba wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Spielzeit für die SV Elversberg auflaufen. Nach Informationen des ‚kicker‘ möchte die SVE die Kaufoption im Leihvertrag des 26-Jährigen ziehen. Diese liegt dem Vernehmen nach bei rund 1,5 Millionen Euro.

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Poreba war im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom Hamburger SV ins Saarland gewechselt und avancierte dort prompt zum Schlüsselspieler. Der defensive Mittelfeldspieler stand in der abgelaufenen Saison in jedem Pflichtspiel für die SVE auf dem Platz und steuerte ein Tor sowie drei Vorlagen bei. Bei den Rothosen steht der ehemalige polnische U21-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Teamkollege Immanuel Pherai (25), der auch vom HSV ausgeliehen ist, soll ebenfalls per Kaufoption festverpflichtet werden.