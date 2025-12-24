HSV: Millionen-Einnahmen dank Poreba

Lukasz Poreba (25) lässt im kommenden Jahr wohl die Kassen beim Hamburger SV klingeln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, können sich die SV Elversberg sowie der Mittelfeldspieler selbst „sehr gut vorstellen“, die Leihe in eine Festverpflichtung umzuwandeln. Dafür müssten die Saarländer die Kaufoption aktivieren, der HSV würde dann rund 1,5 Millionen Euro Ablöse kassieren.

Poreba war 2023 vom RC Lens auf Leihbasis zum HSV gekommen, im Jahr darauf wurde der Pole festverpflichtet. In der Aufstiegssaison kam der 25-Jährige aber nur sporadisch zum Einsatz und musste sogar mehrfach auf der Tribüne Platz nehmen. In Elversberg ist Poreba unumstrittener Stammspieler und absolvierte die meisten Spiele über die volle Distanz.