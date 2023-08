Uremovic verlässt Hertha

Hertha BSC und Filip Uremovic (26) gehen getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der bis 2026 datierte Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dem Vernehmen nach zieht es den Innenverteidiger nun in seine kroatische Heimat. Uremovic war vor einem Jahr von Rubin Kazan nach Berlin gewechselt, bestritt für die Hertha 23 Partien.

Der sechsfache Nationalspieler sagt: „Ich habe in Berlin wichtige Erfahrungen gesammelt und mich trotz der nicht immer einfachen sportlichen Lage weiterentwickelt. Ich drücke dem Verein künftig die Daumen und hoffe, dass er schnell wieder in die Bundesliga zurückkehrt.“ Herthas Sportdirektor Benjamin Weber erklärt: „Filip kam mit dem Wunsch auf uns zu und in unseren Gesprächen sind wir schließlich übereingekommen, dass ein Ende der Zusammenarbeit die beste Lösung für alle Seiten ist.“