Wolfsburg schnappt sich Offensiv-Juwel

Der VfL Wolfsburg kann offenbar in Kürze eine Verpflichtung für seine Nachwuchsabteilung vermelden. Nach Informationen des Fachportals ‚Liga-drei.de‘ steht Rechtsaußen Moritz Broschinski von Energie Cottbus vor dem Wechsel in die Autostadt.

Der 19-Jährige avancierte in dieser Saison zum Leistungsträger bei den Lausitzern und steuerte beachtliche sechs Tore und acht Vorlagen in 23 Regionalliga-Partien bei. Broschinskis Vertrag in Cottbus läuft im Sommer aus, Wolfsburg kommt daher um eine Ablöse herum.