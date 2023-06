Vardy zeigt Saudis die kalte Schulter

Jamie Vardy hat ein Angebot des saudi-arabischen Erstligisten Khaleej FC abgelehnt. Wie das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, hat er schnell deutlich gemacht, dass ein Wechsel nach Saudi-Arabien für ihn nicht in Frage kommt, da er und seine Familie sich dort nicht wohlfühlen würden. Vardys Vertrag bei Leicester City läuft noch bis 2024. Nach dem Abstieg in die Championship muss sich der 36-jährige Stürmer noch mit dem neuen Manager des Vereins, Enzo Maresca, zusammensetzen, um die Zukunft zu besprechen.

Der Torschützenkönig der Saison 2019/20 wird in dem Gespräch mit dem Verein seine Rolle im Team und die Pläne in der zweiten englischen Liga erörtern und vermutlich im Anschluss an dieses Gespräch eine Entscheidung über seine fußballerische Zukunft treffen. In der abgelaufenen Saison kam Vardy in 42 Pflichtspieleinsätzen auf elf direkte Torbeteiligungen. Seit 2012 läuft er für die Foxes auf und hatte 2016 großen Anteil an der Überraschungsmeisterschaft.

