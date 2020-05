Neuer Vertrag: Der Knackpunkt bei Kampl

Die Unterschrift von Kevin Kampl unter ein neues Arbeitspapier bei RB Leipzig scheitert bislang an einem Detail. Laut dem ‚kicker‘ wünscht sich der 29-jährige Mittelfeldspieler eine Verlängerung bis 2023, Sportchef Markus Krösche hingegen plädiere auf die Verlängerung um eine Saison plus Option auf ein weiteres Jahr.

Unter Julian Nagelsmann ist Kampl weitestgehend gesetzt. „Er hört gut zu, versucht die Dinge umzusetzen, ist ein sehr guter Fußballer und ein guter Balleroberer. Er verkörpert sehr viel von dem, was ich mir auf der Sechserposition vorstelle“, schwärmt der Leipziger Übungsleiter von seinem Schützling. Man darf also davon ausgehen, dass sich die beiden Parteien in den kommenden Wochen einigen werden.