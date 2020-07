Arminia steigt ins Weydandt-Rennen ein

Hendrik Weydandt kann einen weiteren Klub zu seiner Interessenten-Liste hinzufügen. Laut dem ‚kicker‘ ist Arminia Bielefeld ins Rennen um den 24-jährigen Stürmer eingestiegen. Weydandt ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Hannover 96 Ende Juni ausgelaufen war. Die Niedersachsen hatten bis zuletzt auf eine Verlängerung mit dem Rechtsfuß gehofft.

Neben Aufsteiger Bielefeld haben auch Fortuna Düsseldorf, der Hamburger SV, der VfB Stuttgart sowie der FSV Mainz 05 ihre Visitenkarte bei Weydandt abgegeben. In der abgelaufenen Zweitligasaison war der Rechtsfuß in 27 Ligaspielen an 14 Treffern beteiligt (neun Tore, fünf Assists).