„Kein Tennis“: Pochettino über Bankdrücker Mudryk

Mauricio Pochettino hat erklärt, warum sich Mykhaylo Mudryk zurzeit so häufig auf der Bank des FC Chelsea wiederfindet. „Er sitzt zurzeit auf der Bank. Es geht dabei um Form und ob du der Beste im Training bist. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Er hat erstaunliche Qualitäten und Potenzial, aber wir spielen einen Mannschaftssport und kein Tennis“, so der Trainer der Blues auf einer Pressekonferenz.

Mudryk stand letztmals Ende Dezember in der Startelf von Chelsea. In zwei der vergangenen drei Premier League-Partien kam der 23-jährige Ukrainer gar nicht zum Einsatz. Auch beim heutigen Duell mit den Wolverhampton Wanderers (15 Uhr) wird der einstige 70-Millionen-Transfer zunächst wieder auf der Bank sitzen.