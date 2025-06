Maignan-Wechsel auf der Zielgeraden

Mike Maignans Transfer vom AC Mailand zum FC Chelsea geht womöglich schon am heutigen Pfingstmontag über die Bühne. Der ‚Corriere dello Sport‘ geht davon aus, dass sich die Klubs in den finalen Verhandlungen auf eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen verständigen könnten.

Maignan selbst habe bereits grünes Licht für ein Engagement auf der Insel gegeben. Bis zuletzt hatte Milan rund 30 Millionen Euro für den 29-jährigen Keeper gefordert, der allerdings nur noch bis 2026 unter Vertrag steht.