St. Pauli und Boukhalfa gehen getrennte Wege

Carlo Boukhalfa verlässt den FC St. Pauli in diesem Sommer nach drei Jahren. Wie die Kiezkicker mitteilen, wird der auslaufende Vertrag mit dem laufstarken Mittelfeldspieler nicht verlängert.

Der 26-Jährige war 2022 vom SC Freiburg ans Millerntor gewechselt. Nachdem er in den ersten beiden Jahren in der 2. Bundesliga keine große Rolle gespielt hatte, kam er in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz. In 25 Partien (zwei Tore) trug Boukhalfa zum gelungenen Bundesliga-Klassenerhalt bei.