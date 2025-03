Abraham zurück nach England?

Tammy Abraham könnte im Sommer in die englische Premier League zurückkehren. Einem Bericht von ‚Calciomercato.com‘ zufolge hat West Ham United erste Gespräche mit der Spielerseite geführt. Auch der FC Everton und die Wolverhampton Wanderers sollen Interesse signalisieren.

Der 27-jährige Stürmer, in England einst für Chelsea und Aston Villa am Ball, könne sich ein Insel-Comeback vorstellen, hoffe aber noch auf einen Topklub. Derzeit ist Abraham von der AS Rom an den AC Mailand verliehen, beide Serie A-Vereine planen Stand jetzt ohne ihn.