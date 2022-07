Werder: Knight der gesuchte Sechser?

Der SV Werder Bremen bekundet offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Jason Knight von Derby County. Der englische Zweitliga-Absteiger, von dem bereits Lee Buchanan an die Weser gewechselt ist, wolle den 21-Jährigen allerdings nur gegen eine entsprechende Ablöse ziehen lassen, so die ‚Sun‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bremer sind in ihren Personalplanungen weit fortgeschritten, haben die Suche nach einem neuen Sechser aber noch nicht zu den Akten gelegt. Knight kann auf dieser Position agieren, fühlt sich aber auch in offensiverer Rolle wohl.