Blum vor Wechsel nach Zypern

Danny Blum wird seine Karriere wohl in südlicheren Gefilden fortsetzen. Der 31-Jährige ist aktuell ohne Klub, befindet sich laut ‚Bild‘ jedoch schon auf Zypern, um den Medizincheck für einen Wechsel zu Apoel Nikosia zu absolvieren.

Beim zypriotischen Hauptstadtklub winkt dem routinierten Offensivakteur ein Zweijahresvertrag mit der Option auf eine zusätzlichen Spielzeit, so das Boulevard-Blatt. Dem Bericht zufolge zeigten auch der FC Granada und der FC Sydney Interesse an Blum, in Deutschland beschäftigten sich offenbar Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 mit dem Ex-Bochumer.