Paderborn holt Ofori

Kelvin Ofori läuft künftig für den SC Paderborn auf. Wie der Zweitligist verkündet, kommt der offensive Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf und erhält einen Zweijahresvertrag. Ofori erhält die Rückennummer 14.

„Wir haben intensiv den Markt sondiert, um einen dribbelstarken Offensivspieler zu verpflichten. Kelvin bringt den Vorteil mit, dass er bereits auf Zweitliga-Niveau trainiert hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Er ist damit eine weitere Alternative in unserem Kader. Wir wollen sein Potenzial in Paderborn weiterentwickeln“, so Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth über den Neuzugang.