„Sehr zuversichtlich“: Miami will mit Messi verlängern

Inter Miami will den Vertrag mit Superstar Lionel Messi verlängern. Das bestätigte Miteigentümer Jorge Mas im Rahmen einer Pressekonferenz: „Messi hat einen Vertrag bis 2025. Wir werden dann über seine Zukunft sprechen, aber mit der Eröffnung des neuen Stadions im Jahr 2026 in Miami und der Eröffnung der Saison 2026 sind wir sehr zuversichtlich, dass Lionel Messi die Nummer 10 von Inter Miami sein wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der für Miami abgelaufenen MLS-Saison steuerte Messi in 22 Spielen 21 Tore und elf Vorlagen bei. Nach dem frühzeitigen Ausscheiden in den Playoffs und der daraus resultierenden Entlassung von Gerardo Martino darf Messi nun womöglich wieder mit einem alten Weggefährten zusammenarbeiten. Javier Mascherano soll der bereits auserkorene Martino-Nachfolger sein.