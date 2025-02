Transfer-Sinneswandel bei Werner

Timo Werner freundet sich immer mehr mit dem Gedanken an einen Wechsel in die USA an. Mittlerweile kann sich der 28-Jährige laut ‚Bild‘ einen Transfer in die nordamerikanische MLS durchaus vorstellen. Aktuell ist der Angreifer von RB Leipzig an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Die Londoner wollten den sprintstarken Angreifer schon im Winter aufgrund schwacher Leistungen wieder loswerden, eine vorzeitige Trennung kam am Ende jedoch nicht zustande.

Nach FT-Informationen hatten im Januar die New York Red Bulls vergeblich die Fühler nach Werner ausgestreckt. Nun kam es offenbar zum Sinneswandel beim 57-fachen DFB-Nationalspieler. Im Sommer dürfte das Thema MLS also wieder heiß werden. An Leipzig ist Werner vertraglich noch bis 2026 gebunden. Im Anschluss an die aktuelle Saison kann RB also voraussichtlich letztmals eine adäquate Ablöse für den einstigen 20-Millionen-Einkauf einspielen.