David Luiz zurück in Europa

David Luiz kehrt nach vier Jahren in seiner brasilianischen Heimat in den europäischen Fußball zurück. Beim Pafos FC aus Zypern unterschreibt der 38-jährige Innenverteidiger einen Zweijahresvertrag.

In den vergangenen Jahren trug David Luiz das Trikot von Fortaleza und Flamengo. In Europa war er zuvor für den FC Arsenal, den FC Chelsea, Paris St. Germain und Benfica Lissabon aufgelaufen. Mit Pafos könnte David Luiz in der neuen Saison in der Champions League antreten. Der amtierende Meister trifft in der Qualifikation für die Königsklasse auf Dynamo Kiew.